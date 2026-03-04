Una donna è stata uccisa mentre cercava di proteggere il figlio di cinque anni da un attacco di cani nella sua proprietà. I cani si sono lanciati contro il bambino e successivamente contro la madre, che è stata trovata ridotta a brandelli. La scena si è svolta nelle ultime ore, lasciando la comunità in shock di fronte alla violenza dell’incidente.

Una tragedia avvenuta nelle ultime ore ha scosso una comunità intera. Una giovane donna è morta dopo essere intervenuta per proteggere il figlio durante un improvviso attacco da parte di alcuni cani presenti nella proprietà. Il bambino è stato soccorso e trasferito in ospedale: le sue condizioni, secondo quanto ricostruito finora, non sono risultate critiche.L’episodio si è verificato mentre madre e figlio si trovavano nell’abitazione di un familiare. La dinamica è ora al centro degli accertamenti delle autorità locali. La vittima si chiamava Emily Panuco, aveva 26 anni ed era originaria di Parker, in Arizona. Secondo quanto riferito, il giorno dei fatti si trovava nella casa della madre a Big River, in California. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Ridotta a brandelli". Mamma massacrata dai cani davanti al figlio di 5 anni: si erano lanciati sul piccolo

