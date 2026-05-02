La suora aggredita a Gerusalemme sdegno per il video choc

A Gerusalemme, intorno alle 17:45, una suora è stata vittima di un'aggressione nei pressi del Cenacolo. La donna stava camminando lungo una strada pedonale quando si è verificato l'incidente. Un video che mostra i momenti dell'aggressione ha suscitato reazioni di sdegno tra la popolazione. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando testimoni.

A Gerusalemme sono le 17:45 circa e, nei pressi del Cenacolo, una suora cammina lungo una via pedonale. Il passo è svelto, ma la donna sembra tranquilla. All'improvviso, sulla scena irrompe un uomo, che di corsa si avvicina alla religiosa da dietro e la spinge violentemente al suolo, a due mani, facendola cadere contro un blocchetto di cemento. A quel punto, l'aggressore fa per allontanarsi, a piedi, senza fretta. Ma poi, di scatto, si volta, torna verso la sua vittima, rimasta nel frattempo dolorante a terra, le propina un forte calcio a una gamba mentre pare gridarle qualcosa e poi avvia pure una colluttazione con un passante, apparentemente accorso per provare a fermarlo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La suora aggredita a Gerusalemme, sdegno per il video choc Notizie correlate Suora aggredita a Gerusalemme: spinta a terra e colpita con un calcio. Arrestato un uomo (video)Una suora francese è stata aggredita a Gerusalemme, sul Monte Sion, in un episodio ripreso in video che ha suscitato forte indignazione. Suora aggredita da un israeliano a Gerusalemme, le immagini shock dell’agguato: arrestato 36enne – Il videoUna suora francese è stata aggredita a Gerusalemme nei pressi del Monte Sion da un uomo israeliano e la scena è stata ripresa dalle telecamere di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Suora aggredita a Gerusalemme, arrestato il presunto assalitore; Suora aggredita a Gerusalemme, l'attacco e l'arresto del sospetto - Video; Gerusalemme, le immagini dell'aggressione in pieno giorno alla suora francese sul Monte Sion; Suora aggredita a Gerusalemme, sintomo del sionismo radicale. La suora aggredita a Gerusalemme, sdegno per il video chocÈ sempre più forte l'ondata di indignazione per questa brutale aggressione, subita martedì scorso da una suora 48enne di nazionalità francese ... ilgiornale.it Suora aggredita a Gerusalemme, la spinge a terra e la prende a calci sul Monte Sion in pieno giornoAggredita a Gerusalemme una suora francese di 48 anni, gettata a terra e presa a calci. Denunciato israeliano di 36 anni ... virgilio.it Gerusalemme, una suora e' stata aggredita vicino alla Tomba di David, nella Citta' Vecchia. La polizia israeliana ha arrestato un 36enne ripreso nel video dell'aggressione con l'accusa di attacco a sfondo razziale. #Gerusalemme #Jerusalem #Suora #Aggress x.com Suora aggredita a Gerusalemme, la Francia chiede una pena esemplare Il caso di violenza a Gerusalemme Ovest investe ora la diplomazia. Anche la Spagna chiede giustizia - facebook.com facebook