Viale Matteotti | dal lunedì al via i lavori di riqualificazione

A partire da lunedì 9 marzo, i lavori di riqualificazione di Viale Matteotti prenderanno il via con l'inizio degli interventi sui sottoservizi da parte di EmiliAmbiente. La strada sarà interessata da lavori che coinvolgeranno le infrastrutture sotterranee, causando probabilmente disagi temporanei alla viabilità e ai servizi nella zona. I lavori sono programmati per durare fino a data da definire.

In previsione dei lavori di riqualificazione di Viale Matteotti, a partire da lunedì 9 marzo EmiliAmbiente inizierà gli interventi sui sottoservizi. Per arrecare meno disagio possibile alla circolazione i lavori verranno suddivisi in due zone: la prima nel tratto compreso tra via Matteotti intersezione via Puccini e via Matteotti intersezione Lungoparco Mazzini e la seconda nel tratto compreso tra via Matteotti intersezione Lungoparco Mazzini e via Bacchelli intersezione via Roma. Nel dettaglio, saranno sostituire alcune valvole obsolete e non funzionanti. L'inizio dei lavori è previsto per lunedì 9 marzo a partire dalle ore 08.00 e sono previste alcune modifiche alla circolazione stradale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Perugia, al via i lavori di riqualificazione di viale Trancanelli. Modifiche alla circolazione

Partono i lavori di riqualificazione ad Alfonsine: 370mila euro per il 'nuovo volto' di corso MatteottiAll’inizio del mese di febbraio ad Alfonsine partiranno i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della...

Tutto quello che riguarda Viale Matteotti.

Discussioni sull' argomento Tramvia, ampliamento del cantiere in viale Matteotti dal 5 marzo: ecco come cambia la circolazione; Certaldo, ex stamperia di viale Matteotti: sopralluogo ai lavori del nuovo centro socio-culturale finanziato dal PNRR; Tramvia verso Bagno a Ripoli, si amplia il cantiere su viale Matteotti; Tramvia, si allarga il cantiere sul viale Matteotti.

I getti per la sede tramviaria arrivano in viale MatteottiFirenze, 20 ottobre 2025 – Vanno avanti i lavori di realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli, a Firenze. E' stato infatti effettuato il ribaltamento del cantiere delle sistemazioni ... lanazione.it

#FocusTramviaFI - Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da oggi, giovedì 5 marzo, si amplia il cantiere su viale Matteotti all’altezza dell’intersezione con via Benivieni dando continuità ai lavori della sede. Dal punto di - facebook.com facebook

Tramvia, ampliamento del cantiere in viale Matteotti dal 5 marzo: ecco come cambia la circolazione x.com