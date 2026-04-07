Cantieri notturni sull' A1 chiude il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma Tutte le informazioni

Nella notte, il tratto dell'A1 tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma sarà chiuso per lavori di ammodernamento e manutenzione. La chiusura temporanea si inserisce in un programma di interventi sulla rete autostradale della zona, che prevedono cantieri notturni per limitare i disagi agli utenti. Sono stati comunicati dettagli sui percorsi alternativi e sui tempi previsti per le operazioni.

Autostrade per l'Italia ha programmato interventi di rifacimento del manto stradale nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile Proseguono senza sosta gli interventi di ammodernamento e manutenzione sulla rete autostradale che attraversa la Ciociaria. Sulla A1 Milano-Napoli, la viabilità subirà una nuova e temporanea modifica per consentire agli operai l'esecuzione di lavori di ripavimentazione e ripristino dell'asfalto, fondamentali per garantire la sicurezza e la tenuta del manto stradale. Il nuovo provvedimento tecnico interesserà esclusivamente i veicoli in viaggio sulla carreggiata Nord, ovvero in direzione RomaFirenzeMilano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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