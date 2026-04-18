Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali | tutte le informazioni

Per quattro giorni, i treni regionali che collegano Roma con altre località del Lazio subiranno modifiche e cancellazioni. Durante questo periodo, sono previste restrizioni sui servizi, con variazioni negli orari e nell’offerta di corse. Le modifiche riguardano principalmente le tratte che arrivano e partono dalla capitale, coinvolgendo diversi percorsi della rete regionale. La circolazione sarà soggetta a limitazioni specifiche, con dettagli disponibili sui canali ufficiali delle ferrovie.

Quattro giorni di limitazioni e modifiche per i treni regionali del Lazio, in particolare per quelli che effettuano i collegamenti con Roma. Nei giorni 20, 27, 29 e 30 aprile, per lavori di manutenzione infrastrutturale cambia la programmazione delle corse sulle linee Roma - Nettuno, Roma –.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori terzo valico, modifiche e cancellazioni dei treni Treni, nel weekend in arrivo modifiche e cancellazioni per lavoriModifiche alla circolazione dei treni nei fine settimana 28 febbraio1 marzo, 2122 marzo e 2829 marzo per lavori di manutenzione dell’infrastruttura. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma Tor di Nona, danno alla condotta del gas: per quattro giorni lavori sul lungotevere e modifiche alla viabilità; Modifica temporanea della viabilità in via Pasubio e aree limitrofe; Lavori urgenti di asfaltatura a Varenna: attenzione ai 4 giorni di modifiche alla viabilità; MPS, PLT invita i proxy ISS e Glass Lewis a valutare revisione raccomandazioni a sostegno lista Cda. Roma Tor di Nona, danno alla condotta del gas: per quattro giorni lavori sul lungotevere e modifiche alla viabilitàLa decisione di intervenire è stata presa dall'Italgas dopo «approfondite valutazioni ingegneristiche e la definizione di una specifica sequenza operativa». La fornitura di gas non sarà interrotta ... roma.corriere.it Vingone, giorni di fuoco. Lavori divisi in tre fasiBitumiere al lavoro nella zona di via dei Ciliegi. Al Vingone saranno quattro giorni di passione. L’intervento viene eseguito per il ripristino di alcune alterazioni al fondo stradale nate per degli ... lanazione.it Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioni ift.tt/vdnM4rZ x.com Il vincitore usufruirà di un volo con soggiorno a Londra di quattro giorni durante il quale dovrà visitare le principali gallerie d’arte ( Tate Modern e Tate Britain) e, al ritorno, consegnare una relazione sull'esperienza - facebook.com facebook