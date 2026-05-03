Chiude l’Antica pizzeria di 101 anni Affitto raddoppiato domani l’addio

L’Antica pizzeria, aperta da 101 anni, chiude domani. La decisione arriva dopo un aumento del doppio dell’affitto, che ha reso insostenibile la gestione del locale. I proprietari hanno dichiarato che il locale rappresentava un pezzo di vita e di storia per molti clienti. L’attività, ormai storica, termina con un addio annunciato dai titolari, che hanno condiviso un messaggio di gratitudine sui social.

di Marianna Vazzana "Ci sono posti che non sono solo locali ma pezzi di vita, di storia. La nostra storia". Uno di questi è “Da Giulio – Antica pizzeria“ che sta per chiudere i battenti definitivamente dopo 101 anni di storia. Le parole riportate tra virgolette sono parte del messaggio comparso sulla social street San Gottardo Meda Montegani, che ha dato l’annuncio carico di amarezza nei giorni scorsi. "In corso San Gottardo – scrive il fondatore della pagina Facebook, Fabio Calarco, insieme a Manuela Ferrazzo – c’è una pizzeria che da più di cent’anni accompagna le giornate di questo quartiere con risate, racconti, abitudini, generazioni, volti che diventano famiglia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiude l’Antica pizzeria di 101 anni. Affitto raddoppiato, domani l’addio Notizie correlate Pioniera dell’informazione: addio a Bianca Maria Piccinino, prima donna al Tg1 a 101 anni.Bianca Maria Piccinino, la Prima Donna al Tg1, si è Spenta a Roma È scomparsa a Roma il 20 luglio 2025, all’età di 101 anni, Bianca Maria Piccinino,... San Secondo dice addio alla sua maestra storica: Maria Cesira aveva 101 anniSi è spenta oggi all’età di 101 anni, Maria Cesira Coletti, storica “maestra” elementare di San Secondo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Gottardo, chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d’addio; Milano, da Giulio chiude dopo 101 anni: la pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E la social street fa la festa d'addio; Chiude l’Antica pizzeria di 101 anni. Affitto raddoppiato, domani l’addio; San Gottardo, chiude l'Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d'addio. Chiude l’Antica pizzeria di 101 anni. Affitto raddoppiato, domani l’addioSan Gottardo, Da Giulio sparirà. La titolare Mary è rimasta dopo la morte del marito. L’abbraccio dei cittadini ... msn.com San Gottardo, chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d’addioIl locale storico chiuderà a breve i battenti a causa del caro affitti: il titolare Marco era morto tre anni fa, un infarto mentre lavorava ... msn.com La settima puntata del Serale si chiude con un doppio addio. Dopo le eliminazioni provvisorie, al ballottaggio finale finiscono tre cantanti: Gard, Lorenzo e Riccardo. - facebook.com facebook Chiude sulla linea la porta a Douvikas #ComoNapoli #SerieAEnilive #DAZN x.com