Pioniera dell’informazione | addio a Bianca Maria Piccinino prima donna al Tg1 a 101 anni

È morta a Roma Bianca Maria Piccinino, la prima donna al Tg1. Aveva 101 anni e ha segnato un pezzo di storia del giornalismo italiano. La notizia è arrivata il 20 luglio 2025, lasciando un vuoto tra i colleghi e chi ha seguito la sua carriera.

Bianca Maria Piccinino, la Prima Donna al Tg1, si è Spenta a Roma. È scomparsa a Roma il 20 luglio 2025, all'età di 101 anni, Bianca Maria Piccinino, figura pionieristica del giornalismo televisivo italiano. La notizia è stata resa pubblica solo ora, sei mesi dopo, su volontà stessa della giornalista, che desiderava preservare la sua privacy anche dopo la morte. Piccinino è stata la prima donna a condurre un telegiornale in Italia, aprendo la strada a generazioni di giornaliste e contribuendo a trasformare il panorama dell'informazione nel nostro paese. Dalla Biologia alla Televisione: gli Inizi di una Divulgatrice.

