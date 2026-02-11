Pioniera dell’informazione | addio a Bianca Maria Piccinino prima donna al Tg1 a 101 anni

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a Roma Bianca Maria Piccinino, la prima donna al Tg1. Aveva 101 anni e ha segnato un pezzo di storia del giornalismo italiano. La notizia è arrivata il 20 luglio 2025, lasciando un vuoto tra i colleghi e chi ha seguito la sua carriera.

Bianca Maria Piccinino, la Prima Donna al Tg1, si è Spenta a Roma. È scomparsa a Roma il 20 luglio 2025, all’età di 101 anni, Bianca Maria Piccinino, figura pionieristica del giornalismo televisivo italiano. La notizia è stata resa pubblica solo ora, sei mesi dopo, su volontà stessa della giornalista, che desiderava preservare la sua privacy anche dopo la morte. Piccinino è stata la prima donna a condurre un telegiornale in Italia, aprendo la strada a generazioni di giornaliste e contribuendo a trasformare il panorama dell’informazione nel nostro paese. Dalla Biologia alla Televisione: gli Inizi di una Divulgatrice.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Bianca Maria Piccinino

Addio a Bianca Maria Piccinino, pioniera nella Rai delle origini scomparsa a 101 anni: fu la prima donna a condurre un Tg

È morta Bianca Maria Piccinino, pioniera della Rai e prima donna a condurre un Tg.

Bianca Maria Piccinino morta a 101 anni, fu la prima donna a condurre il Tg1 al fianco di Emilio Fede

Bianca Maria Piccinino è morta a 101 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bianca Maria Piccinino

Argomenti discussi: Cagliari: addio ad Anna Corona, cuore dell’Agedo; Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che ha fatto della scienza una battaglia culturale; Addio a Anna Corona, sorriso e battaglia per i diritti LGBTQ+: la pioniera di AGedO Cagliari.

Addio a Bianca Maria Piccinino, pioniera dei TG: morta a luglio, non voleva fare più notiziaPrima donna italiana a condurre un telegiornale, è scomparsa il 20 luglio scorso all'età di 101 anni. Ad annunciarlo, dopo un lungo silenzio, è stata la figlia. libero.it

pioniera dell informazione addioMorta Bianca Maria Piccinino, pioniera del TGBianca Maria Piccinino ha rappresentato un modello per molte generazioni di giornaliste. La sua presenza al TG ha aperto la strada a molte altre donne nel settore dell’informazione, contribuendo a ... it.blastingnews.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.