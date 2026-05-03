Chirurgia dei Trapianti | Raggiunti grandi traguardi grazie al lavoro di squadra

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha annunciato il raggiungimento di importanti risultati nel settore della chirurgia dei trapianti. Questi successi sono stati ottenuti grazie alla collaborazione tra diversi specialisti e team multidisciplinari. La struttura ha contribuito a far avanzare le tecniche e le procedure in questo campo, consolidando il proprio ruolo a livello internazionale. La notizia viene comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, protagonista ancora una volta del panorama scientifico mondiale. Fabrizio Di Benedetto, direttore della Chirurgia Oncologica Epato-bilio-pancreatica e Chirurgia dei Trapianti di fegato e docente Unimore e Direttore del Dipartimento di Chirurgie Generali e Specialità Chirurgiche, ha recentemente ottenuto due importanti riconoscimenti. Il professore è stato infatti nominato socio onorario della Società Portoghese di Chirurgia durante il congresso nazionale tenutosi a Coimbra a marzo 2026. Si tratta di una onorificenza prestigiosa che conferma il valore dell’attività svolta presso il centro trapianti di Modena nella direzione dell’ innovazione tecnologica nella cura dei pazienti affetti da malattie del fegato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chirurgia dei Trapianti : "Raggiunti grandi traguardi grazie al lavoro di squadra" Notizie correlate Chirurgia dei trapianti, Modena protagonista in Portogallo e in Corea del SudL’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, protagonista ancora una volta del panorama scientifico mondiale. Gatti Juve, due traguardi importanti raggiunti nel match con la Roma. Di cosa si trattaAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Chirurgia dei Trapianti : Raggiunti grandi traguardi grazie al lavoro di squadra; Donazioni e trapianti di organo: risultati, sfide e prospettive. San Camillo-Forlanini, tre trapianti rene-pancreas in cinque giorniSolo sette strutture autorizzate a livello nazionale per questa chirurgia. Ettorre: Risultati possibili solo grazie al lavoro di squadra ... rainews.it Donazioni e trapianti di organo: risultati, sfide e prospettiveA Genova il tema delle donazioni e dei trapianti torna al centro dell’attenzione grazie al lavoro del professor Enzo Andorno, direttore ... telenord.it Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. . Quando si parla di chirurgia d’urgenza, il tempo può fare la differenza. Riconoscere i sintomi giusti e intervenire rapidamente è fondamentale per salvare vite e ridurre le complicanze. Questa mattina il Prof. Pierl - facebook.com facebook Complesso intervento multidisciplinare all'ospedale di Terni. Utilizzata la chirurgia robotica minivasiva x.com