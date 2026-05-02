Chirurgia dei trapianti Modena protagonista in Portogallo e in Corea del Sud

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha partecipato a interventi di chirurgia dei trapianti in Portogallo e in Corea del Sud. Il suo coinvolgimento si inserisce in attività di collaborazione internazionale nel campo della medicina. Le operazioni sono state condotte con tecniche avanzate e coinvolgono specialisti provenienti dall’Italia. La partecipazione riguarda sia procedure di trapianto di organi che percorsi di formazione e condivisione di conoscenze.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, protagonista ancora una volta del panorama scientifico mondiale. Il Professor Fabrizio Di Benedetto, Direttore della Chirurgia Oncologica Epato-bilio-pancreatica e Chirurgia dei Trapianti di fegato e docente UNIMORE, e Direttore del Dipartimento di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato all’ergastolo(Adnkronos) – Un tribunale sudcoreano ha condannato all'ergastolo l'ex presidente Yoon Suk Yeol, ritenendolo colpevole di aver guidato... Tutte le strade portano in un konbini, in Corea del SudL’esperienza di navigazione sui social, guidata dagli algoritmi, può trasformarsi in una sequenza di contenuti sempre più specifici.