In una partita combattuta, il gol decisivo è arrivato grazie a Mangue, che ha sfruttato una rimessa laterale per trovare la rete. La Maceratese ha tentato di reagire, ma la porta è stata salvata da un intervento decisivo che ha impedito a Mbaye di segnare. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi ai play-out, mantenendo vivo l’obiettivo di evitare la retrocessione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Mangue a segnare su una semplice rimessa laterale?. Chi ha salvato la porta della Maceratese evitando il gol di Mbaye?. Perché la Maceratese è riuscita a salvarsi nonostante la sconfitta?. Come influirà l'infortunio di Gonzalez sulla sfida contro la Recanatese?.? In Breve Gol di Mangue al 85° minuto dopo rimessa laterale allo stadio Guido Angelini.. Chieti affronta la Recanatese domenica prossima nei play-out con vantaggio del fattore campo.. Maceratese salva la categoria grazie alla differenza reti superiore rispetto al Sora.. Presenza di 1500 tifosi neroverdi e 200 sostenitori biancorossi allo stadio.. Ela Mangue ha trasformato una rimessa laterale in un gol decisivo al quarantesimo minuto della ripresa, regalando il successo per 1-0 al Chieti contro la Maceratese allo stadio Guido Angelini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, gol decisivo di Mangue batte Maceratese: slancio verso i play-out

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