Serie D Ancona-Chieti 2-1 | Ela Mangue pareggia i conti ma Zini riporta avanti i dorici - LA DIRETTA

Ela Mangue ha segnato il gol del pareggio per il Chieti, ma poco dopo Zini ha riportato avanti l'Ancona, portando i dorici in vantaggio durante la partita di Serie D. Nel finale, l’Ancona ha trovato il modo di reagire, grazie a un colpo di testa di Selasi che ha liberato la trequarti, e Zini ha sfruttato l’opportunità per mettere a segno il suo secondo gol personale. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 per l’Ancona, dopo quattro minuti di recupero.

La formazione biancorossa, capolista del Girone F in coabitazione con il Teramo, cerca di allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato, inaugurata nella prima di ritorno - SEGUI LA DIRETTA Colpo di testa in alleggerimento di Selasi sulla trequarti ospite, Zini si inserisce e sfonda al centro e con Mercorelli in uscita mette nel sacco il 2-1 Minuto 42: Chieti minaccioso sul versante sinistro, Monsif si accentra e con il destro impegna Salvati il quale devia la conclusione in calcio d'angolo Minuto 30: Murata la conclusione di Zini dopo una bella iniziativa di Battista, l'Ancona quando affonda riesce a mandare sempre in apprensione la difesa neroverde Minuto 16: Primo ammonito dell'incontro, giallo a Kouko per un intervento su Pettenon.