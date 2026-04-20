Junior Fasano batte Pressano | scacco decisivo verso i play-off

Nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina si è svolta una partita tra Junior Fasano e Pressano. La squadra di casa ha vinto con un punteggio di 30 a 24. La sfida rappresentava un momento importante per le aspirazioni ai play-off della Junior Fasano. La partita è terminata con la vittoria della squadra locale.

Il Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina ha ospitato una sfida decisiva per le ambizioni della Junior Fasano, che è riuscita a superare il Pressano con un punteggio di 30-24. Il successo dei biancazzurri nel venticinquesimo turno della Serie A di pallamano accende una luce di speranza sulla possibilità di accedere ai play-off, un obiettivo che dipende ora da una combinazione di risultati e prestazioni nella prossima giornata di campionato. L’andamento del match tra l’equilibrio iniziale e lo scatto decisivo. La competizione iniziata sotto gli occhi degli spettatori di Fasano è stata caratterizzata da una costante alternanza di forze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Junior Fasano batte Pressano: scacco decisivo verso i play-off Notizie correlate Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone sul Pressano e torna a sperare nei playoffFASANO - La Junior Fasano torna alla vittoria, superando per 30-24 il Pressano, e mantiene vive le speranze play-off, con le sorti del post-season... La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il PressanoFASANO - Ultima gara nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, perlomeno per quanto riguarda la regular season, per la Junior Fasano, che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone sul Pressano e torna a sperare nei playoff; Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle da impazzire: 29-20 alla Junior Fasano; Pallamano, Serie A Gold: Sassari ufficialmente seconda dopo la 24ma giornata; Pallamano Serie A / Sogni Gold per la Macagi Cingoli: batte 31-30 l’Albatro Siracusa e resta in massima serie. Junior Fasano: il sogno Play-Off resta vivoFasano - La Junior Fasano non molla. Con una prestazione solida e di carattere, i biancazzurri superano il Pressano per 30-24nella ... osservatoriooggi.it Junior Fasano, ultimo atto in casa della regular season: a Vigna Marina arriva il PressanoFasano - FASANO – Si accendono le luci del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina per l’ultimo appuntamento interno della stagione regolare. Sabato ... osservatoriooggi.it Junior Fasano vs Pressano I nostri ragazzi in campo Ore 19:00 - Palazzetto dello Sport Diretta streaming: https://www.youtube.com/live/kUG6_gRDAU4si=r4ibGR69xtXwjoFg facebook