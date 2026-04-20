Amministrative 2026 ufficializzato l' appoggio dell' Udc a Colantonio | Un candidato che ha saputo aggregare e far crescere la coalizione

L’Udc ha ufficializzato il sostegno a un candidato alle amministrative 2026, evidenziando come abbia saputo aggregare e rafforzare la coalizione. La decisione è arrivata dopo un confronto approfondito sui programmi e le strategie di sviluppo per la città, con l’obiettivo di ristabilire il ruolo di capoluogo di provincia. La scelta è stata definita come il risultato di un percorso responsabile e serio tra le parti coinvolte.

"Una scelta maturata attraverso un confronto serio, approfondito e responsabile sui programmi e sulle prospettive di rilancio e crescita di Chieti, che deve tornare a svolgere pienamente il ruolo che le spetta di capoluogo di provincia". Ufficializzato, questa mattina, nella sede elettorale di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, anche l'Udc a sostegno del candidato sindaco ColantonioC'è anche l'Udc fra i partiti a sostegno del candidato sindaco Colantonio, espressione del progetto “Sindaco del fare”, alle elezioni amministrative... Il Centrodestra verso le amministrative, missione unità dell'Udc: il percorso per blindare la coalizione“Il dialogo tra le forze politiche del Centrodestra è avviato e si fonda su un’alleanza chiara tra Udc, Mpa, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Amministrative 2026, anche l'Udc a sostegno del candidato sindaco Colantonio; Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri dell'Udc; Elezioni a Silea, Angela Trevisin si candida a sindaco: Continuità dopo Rossella Cendron; C’è un lavoro da portare avanti: Bianchi presenta la sua squadra per le amministrative di Luino 2026. Forza Italia Catania: la segreteria provinciale ufficializza le candidature per le Amministrative 2026Forza Italia Catania, la segreteria provinciale serra i ranghi per le Amministrative 2026: ufficializzato il sostegno a Mario Brancato. Il segretario Marco Falcone annuncia le candidature di Giuseppe ... cataniaoggi.it Comunali 2026 a Legnano, ecco la squadra del Partito Democratico a sostegno del candidato RadiceIl Partito Democratico di Legnano ha ufficializzato oggi, domenica 19 aprile, la propria lista di candidati in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, confermando il sostegno al ... legnanonews.com Amministrative a Floridia, riunione tra i rappresentanti provinciali e comunali della coalizione di Antonello Sala facebook