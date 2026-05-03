Chiese aperte 2026 riflettori accesi su San Francesco al corso e altri luoghi colpiti dai terremoti

Dal 8 al 10 maggio si svolge la manifestazione Chiese aperte, organizzata dall'Archeoclub, che quest’anno si concentra sulle chiese danneggiate dai recenti terremoti. Tra i luoghi interessati ci sono la chiesa di San Francesco al Corso e altri edifici religiosi colpiti dai eventi sismici, aperti al pubblico durante questa iniziativa. L’evento mira a far conoscere e valorizzare il patrimonio religioso e culturale interessato dal sisma.

Dall’8 al 10 maggio torna Chiese aperte, manifestazione a cura dell'Archeoclub che quest'anno accende i riflettori sul patrimonio presente nelle chiese colpite dai terremoti.A Chieti, l’8 maggio è prevista la presentazione del progetto di restauro della chiesa di San Francesco al corso, che è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chiese Aperte: 44 luoghi inediti per celebrare San Francesco? Cosa scoprirai Quali sono i 44 luoghi segreti che apriranno le porte? Dove si svolgeranno le tappe principali tra borghi e conventi? Come cambierà... Leggi anche: Domenico Caliendo, riflettori accesi su liti e altri casi sospetti nel reparto di Oppido Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chiese aperte 2026 a Piazza Armerina, un viaggio tra i tesori francescani e la storia locale |; Monumenti Aperti, al via la maratona di maggio: riflettori su Sassari e Marmilla; Monumenti Aperti 2026: tutte le date in Sardegna, calendario completo. Chiese aperte 2026 a Piazza Armerina, un viaggio tra i tesori francescani e la storia localePiazza Armerina si prepara a svelare i suoi tesori architettonici e spirituali domenica 10 maggio 2026. L'iniziativa rientra nella trentaduesima edizione di Chiese aperte, la storica manifestazione na ... start-news.it Chiese Aperte 2026: a Molfetta un viaggio nella memoria francescanaIn occasione della XXXII edizione della manifestazione nazionale Chiese Aperte 2026, promossa dall'Archeoclub d'Italia, la sede di Molfetta Giuseppe M. Giovene invita cittadini, studiosi e appassi ... molfettaviva.it Radio Maria. . LIVE IN RADIOVISIONE SU DIGITALE TERRESTRE al CANALE 789 : Chiesa San Francesco d'Assisi - Goriano Sicoli (L’Aquila) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione facebook Al termine della S. Messa in onore di San Francesco da Paola. x.com