Chiara Ferragni non ha risposto alle dichiarazioni fatte da Elena Santarelli, secondo quanto riportato dal giornalista Parpiglia. Alcuni osservatori si domandano perché il suo ufficio stampa abbia deciso di non rilasciare commenti in questa occasione. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende delle due influencer, mentre ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti.

“Chiara Ferragni ha scelto la via del mutismo” dinanzi alle dichiarazioni di Elena Santarelli a Belve. A sottolineare la questione del silenzio è stato il giornalistaGabriele Parpiglia.In un periodo in cui la comunicazione di Chiara Ferragni appare sempre più calibrata e sotto controllo, il suo silenzio non passa inosservato. Parpiglia ha evidenziato: “Mentre l’imprenditrice prosegue il racconto social della sua nuova vita tra vacanze omaggio, look ricercati e la presenza del nuovo compagno, Josè Hernandez, molti si chiedono come mai il suo ufficio stampa questa volta abbia scelto la via del mutismo”. Secondo Parpiglia, dietro questa scelta...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni non replica alle dichiarazioni di Elena Santarelli: l’ipotesi di Parpiglia

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"Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono inca**ata facebook

Aspettarsi una risposta da @chiaraferragni dopo le parole (dure e serie) di #elenasasantarelli ieri a #BELVE sarebbe cosa buona e giusta, anche una storia con scritto “SCUSA”. Io so come sono andate le cose, ma ho le mie ragioni per pensare che non acca x.com