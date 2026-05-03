Alberto Angela si è sposato nel 1993 con Monica, che da allora mantiene un profilo molto riservato. La coppia ha tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro, e tutti loro sono stati cresciuti lontano dall’attenzione dei media. Monica, come il marito, preferisce mantenere un basso profilo e non appare pubblicamente, evitando ogni situazione che possa portare a rivelare dettagli sulla sua vita privata.

Alberto Angela è sposato dal 1993 con la moglie Monica che, allineandosi pienamente con la riservatezza del marito, è sempre stata distante dal mondo dello spettacolo e da ogni situazione che in qualche modo potesse dare adito ad indagare su di lei. E infatti: “Mi appello al quinto emendamento, come si dice nei film” ha risposto quando è arrivata la domanda sull’amore da parte della giornalista del settimanale Oggi, onorando lo stile discreto che lo contraddistingue. Più aperto, invece, sull’argomento figli, Riccardo (nato nel 1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004): “Sono molto soddisfatto di loro” ha ammesso nel corso dell’intervista: “Ai figli non bisogna dire quello che devono fare, ma consigliare loro quello che non devono fare”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie Monica e i tre figli di Alberto Angela, Riccardo, Edoardo e Alessandro

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