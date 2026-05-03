Chi sono la moglie Monica e i tre figli di Alberto Angela Riccardo Edoardo e Alessandro

Da metropolitanmagazine.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Angela si è sposato nel 1993 con Monica, che da allora mantiene un profilo molto riservato. La coppia ha tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro, e tutti loro sono stati cresciuti lontano dall’attenzione dei media. Monica, come il marito, preferisce mantenere un basso profilo e non appare pubblicamente, evitando ogni situazione che possa portare a rivelare dettagli sulla sua vita privata.

Alberto Angela è sposato dal 1993 con la moglie Monica che, allineandosi pienamente con la riservatezza del marito, è sempre stata distante dal mondo dello spettacolo e da ogni situazione che in qualche modo potesse dare adito ad indagare su di lei. E infatti: “Mi appello al quinto emendamento, come si dice nei film” ha risposto quando è arrivata la domanda sull’amore da parte della giornalista del settimanale  Oggi,  onorando lo stile discreto che lo contraddistingue. Più aperto, invece, sull’argomento figli, Riccardo (nato nel 1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004): “Sono molto soddisfatto di loro” ha ammesso nel corso dell’intervista: “Ai figli non bisogna dire quello che devono fare, ma consigliare loro quello che non devono fare”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono la moglie monica e i tre figli di alberto angela riccardo edoardo e alessandro
© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie Monica e i tre figli di Alberto Angela, Riccardo, Edoardo e Alessandro

Notizie correlate

Chi sono le due ex mogli di Edoardo Vianello e i due figli Susanna (morta prematuramente) e Alessandro AlbertoIl primo matrimonio di Edoardo Vianello lo ricordiamo tutti, specialmente chi ha vissuto i ruggenti anni Sessanta cantando e danzando al ritmo dei...

Chi sono l’ex moglie e la moglie di Chuck Norris (e chi sono i figli, una figlia nata da un tradimento)Chuck Norris è sposato dal 1998 con la modella e attrice Gena O’Kelley, la coppia ha due figli gemelli.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: La casa di Alberto Angela: ecco dove abita il celebre divulgatore di Ulisse; Che Tempo Che Fa: da Fazio le parole di Silvia Salis in esclusiva e il Carlo Conti inedito dopo l'addio a Sanremo; Compra una vecchia cassaforte: dentro trova un tesoro.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.