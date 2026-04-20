Edoardo Vianello, noto cantante e compositore italiano, ha avuto due matrimoni e quattro figli. Le sue due ex mogli sono Wilma Goich, con cui ha condiviso gli anni Sessanta e la carriera musicale, e un’altra donna di cui non sono stati resi pubblici i dettagli. Tra i figli, uno, Susanna, è deceduto in giovane età, mentre l’altro, Alessandro Alberto, è ancora vivo.

Il primo matrimonio di Edoardo Vianello lo ricordiamo tutti, specialmente chi ha vissuto i ruggenti anni Sessanta cantando e danzando al ritmo dei successi di Vianello e della compagna (di vita e lavoro) Wilma Goich. La coppia è stata sposata dal 1967 al 1981 e ha avuto una figlia, Susanna, purtroppo scomparsa ancora giovanissima a causa di un tumore. Susanna Vianello è nata il 20 Luglio 1970, tre anni dopo il matrimonio dei suoi genitori. Anche lei aveva a suo modo legato con il mondo dello spettacolo ed aveva intrapreso un’ottima carriera come speaker a Radio Italia; purtroppo la donna si è spenta – pochi mesi prima del suo cinquantesimo compleanno – nel 2020 a causa di un tumore al polmone.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le due ex mogli di Edoardo Vianello e i due figli Susanna (morta prematuramente) e Alessandro Alberto

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