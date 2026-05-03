Luciana Littizzetto, nota comica e conduttrice televisiva, ha tre figli: Jordan, Vanessa e Svetlana. Jordan ha circa 25 anni, Vanessa 22 e Svetlana 19. La loro madre ha parlato pubblicamente della loro adozione, senza fornire dettagli specifici sui tempi o le modalità. La Littizzetto ha condiviso alcuni aneddoti sulla famiglia, mantenendo il riserbo su aspetti più privati.

Luciana Littizzetto è uno dei volti più amati della tv italiana, capace di passare dalla comicità più irriverente alla delicatezza dei racconti personali con una naturalezza che conquista. Dietro la sua energia travolgente c’è però una storia familiare intensa, fatta di scelte coraggiose e di un amore che ha preso forme diverse nel tempo. Jordan, Vanessa e la più giovane Svetlana sono i tre figli che hanno cambiato la sua vita, arrivati attraverso percorsi non convenzionali ma profondamente sentiti. Come sono entrati nella sua famiglia Jordan e Vanessa? Quale ruolo ha avuto Maria De Filippi in questa scelta? E in che modo Svetlana è diventata parte del loro mondo? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi sono Jordan, Vanessa e Svetlana, figli di Luciana Littizzetto: età, carriera e la verità sull’adozione

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