Luciana Littizzetto ha due figli, Jordan e Vanessa, entrambi ormai adulti. La comica ha parlato del rapporto con loro, sottolineando che non vengono più chiamati con i termini dell'infanzia. Le attività e le occupazioni di Jordan e Vanessa sono state oggetto di interesse, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle loro carriere o scelte di vita. La Littizzetto ha condiviso qualche pensiero sulla crescita dei figli senza entrare in particolari.

Cosa fanno nella vita Jordan e Vanessa, i figli di Luciana Littizzetto? “Non mi chiamano mamma ma.” Luciana Littizzetto è uno dei volti più amati del mondo della televisione. La comica torinese, nel corso degli anni, con la sua ironia è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Si parla poco della sua vita privata, in particolare di Jordan e Vanessa, ovvero i suoi figli, presi in affido quando erano piccoli. Oggi sono entrambi adulti, ecco cosa fanno nella vita. Erano solo due bambini quando Jordan e Vanessa sono entrati nella vita di Luciana Littizzetto. La comica torinese ha parlato proprio di loro in una lunga e toccante intervista al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Luciana Littizzetto, i figli sono cresciuti: cosa fanno oggi Jordan e Vanessa

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