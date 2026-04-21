Luciana Littizzetto i figli ormai grandi | cosa fanno oggi Jordan e Vanessa

Luciana Littizzetto ha due figli ormai adulti, Jordan e Vanessa, di cui si conosce poco sui percorsi che hanno scelto dopo aver lasciato l'infanzia. Entrambi sono ormai in età adulta e si dedicano alle proprie attività, lontano dai riflettori mediatici. La loro relazione con la madre sembra essere rimasta solida, anche se i dettagli delle loro vite private non sono stati divulgati pubblicamente.

Ci sono storie che non seguono i percorsi tradizionali, ma che riescono comunque a costruire legami profondi e duraturi. È il caso di Luciana Littizzetto, che oggi, a 61 anni, si racconta con uno sguardo intimo e sincero, ripercorrendo i momenti più importanti della sua vita privata. Una vita fatta di affetti autentici, di famiglia costruita giorno dopo giorno e di scelte che hanno lasciato il segno. Al centro del suo racconto ci sono Vanessa e Jordan, arrivati quando erano solo due bambini e diventati oggi adulti, quasi trentenni, con cui il rapporto si è evoluto nel tempo. Non più solo un legame genitore-figlio, ma un confronto alla pari, più maturo e consapevole.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

“Non potevi andare in Liguria come fanno tutti i Cuneesi? Così in tre ore eri da La Russa a cenare sotto il busto del Duce?”: la letterina di Luciana Littizzetto a CrosettoCrosetto a Dubai mentre gli Usa e Israele lanciavano i primi missili verso l’Iran? A ironizzare sulla situazione ci ha pensato Luciana Littizzetto...

Chi sono i quattro figli di Pino Insegno e cosa fanno nella vita (i più grandi nati dal matrimonio con Roberta Lanfranchi)Pino Insegno, ospite a Verissimo qualche mese fa, ha parlato dei suoi quattro figli – Matteo e Francesco, nati dal matrimonio con Roberta Lanfranchi,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Luciana Littizzetto: La menopausa ha 72 sintomi e annebbia la mente, io non ricordo dove ho messo l'auto. I miei figli ora hanno il mio cognome; Luciana Littizzetto: Ricoverata in ospedale mi è mancato un compagno, per dire: ho paura; Luciana Littizzetto, il libro e la menopausa: Il sintomo che odio di più è la brain fog; Luciana Littizzetto, di cosa parla il suo primo romanzo Il tempo del la la la.

Le rare parole di Luciana Littizzetto sui figli Vanessa e Jordan (e il loro lavoro): Non mi chiamano mamma, ma ora vogliono il mio cognomeLa comica torinese si confessa a cuore aperto: la querela dell'esercito, il rapporto speciale con la mamma, i guadagni. Ecco cosa ha detto ... today.it

Luciana Littizzetto: «La menopausa ha 72 sintomi e annebbia la mente, io non ricordo dove ho messo l’auto. I miei figli ora hanno il mio cognome»La comica: «Sono stata querelata dall’Esercito. I soldi che guadagno? Non ho sfizi, ne distribuisco molti. Su Carmen Russo sbagliai battuta» ... corriere.it

Luciana Littizzetto: «La menopausa ha 72 sintomi e annebbia la mente, io non ricordo dove ho messo l’auto. I miei figli ora hanno il mio cognome» x.com

"I soldi che guadagno Non ho sfizi, ne distribuisco molti": l'intervista a Luciana Littizzetto facebook