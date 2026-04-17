Marcello Molfino è stato il marito di Francesca Barra dal 2005 al 2016. Dalla loro relazione sono nate tre figlie: Renato, Emma Angelina e Greta. Molfino e Barra hanno mantenuto un rapporto definito solido e sincero anche dopo la fine della relazione. La coppia si è separata circa sette anni fa, ma non sono stati resi pubblici dettagli circa le motivazioni della separazione.

L’ex marito di Francesca Barra è Marcello Molfino, al quale è stata legata dal 2005 al 2016: dalla loro unione sono arrivati Renato, Emma Angelina e Greta. La giornalista sarà oggi tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire alle 14:05 su Raiuno. Nata a Policoro nel 1978 è la figlia dell’ex deputato Michele Barra: dopo aver frequentato il liceo classico, abbandona la Basilicata trasferendosi a Roma, dove prosegue il suo percorso di studi laureandosi alla LUMSA. Appena ventenne la vediamo ospite ed inviata per alcune trasmissioni televisive commentando episodi di cronaca nera. Lavora al TG di La7, per poi passare alla conduzione di programmi politici e dilvugativi, presentando inoltre nel 2014 la 24esima edizione del Concerto del Primo Maggio con Edoardo Leo e Dario Vergassola.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Francesca Barra, Marcello Molfino: “Con lui ho un legame solido e sincero”

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