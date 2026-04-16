Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Perotto hanno incontrato lo psicopedagogista Stefano Rossi, dialogando su come affrontare il periodo dell’adolescenza. L’incontro si è concentrato sul tema del credere in sé stessi, con Rossi che ha condiviso riflessioni e spunti di discussione con i giovani. L’evento ha coinvolto attivamente gli alunni e le alunne, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi direttamente con un esperto del settore.

Gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado Perotto hanno vissuto un’esperienza significativa incontrando lo psicopedagogista Stefano Rossi, protagonista di un dialogo intenso e partecipato sull’arte di affrontare l’adolescenza. L’evento si è svolto presso il teatro comunale “L. Dalla”, trasformato per l’occasione in un vero e proprio laboratorio di emozioni. Al centro dell’incontro, il libro Se non credi in te chi lo farà? L’arte di sopravvivere all’adolescenza, punto di partenza per una riflessione condivisa su una fase della vita complessa e delicata. Lontano dalla classica lezione frontale, Rossi ha coinvolto attivamente i ragazzi in un confronto aperto, definendo l’adolescenza come un “cambiamento in un mondo liquido”, caratterizzato da incertezze e trasformazioni continue.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria Perotto incontrano l’autore Stefano Rossi per riflettere sull’adolescenza con: “Se non credi in te, chi lo farà?”

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