La mamma di Luana | Alla fine non ci sono colpevoli pago solo io che ho mia figlia sotto terra

La madre di Luana afferma che, secondo lei, nessuno è responsabile e si sente sola nel dolore, poiché si occupa di sua figlia da sola dopo la tragedia. La sua frase rivela un senso di abbandono e frustrazione mentre si confronta con una perdita devastante. La donna sottolinea di essere l’unica a vivere il peso di questa perdita così drammatica. La vicenda si concentra ora sulla sua lotta quotidiana con il ricordo di sua figlia.

Prato, 25 febbraio 2026 – «Alla fine non c’è nessun colpevole, pago solo io che ho mia figlia tre metri sotto terra. Chiedo che vengano riaperte le indagini e che si scopra chi ha manomesso l’orditoio». C’è grande amarezza nelle parole di Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando nella fabbrica tessile «Orditura srl» a Montemurlo (Prato), il 3 maggio 2021. L’amarezza di Emma, che da quando è morta è la figlia porta avanti una battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro, arriva dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ha assolto («per non aver commesso il fatto») il tecnico, Mario Cusimano, che, secondo la procura di Prato, aveva eseguito materialmente quella manomissione che ha di fatto tolto tutti i sistemi di sicurezza alla macchina su cui Luana lavorava come apprendista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Luana D'Orazio morta in fabbrica, la madre: «La sentenza è ingiusta. Lotto da quattro anni, ma non siamo arrivati a nessun risultato»«Sono quattro anni e mezzo che lotto. Lotto in tutti i modi, ma vedo che ancora non siamo arrivati a nessun risultato e nessuno mi ascolta. Spero ... msn.com

In Consiglio regionale il poemetto dedicato a Luana D'Orazio, la mamma: Continuo nella mia lottaEra il 3 maggio 2021 quando Luana D’Orazio, giovane operaia, moriva sul lavoro a Montemurlo (Prato). Ed oggi, per ricordarla, in sala Gonfalone di palazzo ... gonews.it

