Chi sono i figli di Pippo Baudo Tiziana e Alessandro A Sanremo anche la storica segretaria Dina Lo sfogo di Katia Ricciarelli | mi aspettavo un invito

La presenza dei figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro, a Sanremo deriva dal ricordo del loro padre, grande protagonista del festival e scomparso lo scorso agosto. La loro partecipazione sottolinea l’affetto e il rispetto verso l’artista, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. A rendere omaggio a Baudo c’è anche la storica segretaria Dina, presente per celebrare il suo contributo. La serata si conclude con un tributo speciale dedicato a lui.

Sanremo – Oggi è il giorno della serata inaugurale di Sanremo 2026 che vedrà un (doveroso) omaggio a Pippo Baudo, il conduttore scomparso a 89 anni lo scorso agosto, recordman dell’Ariston, con tredici edizioni presentate. In platea per l’occasione ci saranno anche i figli del grande presentatore televisivo, arrivati nella Città dei Fiori per partecipare all'inaugurazione agli eventi e alla mostra dedicata a Baudo al Forte Santa Tecla. La famiglia del conduttore all’Ariston sarà quindi rappresentata da Alessandro, 63 anni, e Tiziana, 55 anni. Un amore intenso quello di Pippo con i due figli, con i quali i rapporti si sono evoluti in maniera diversa: Alessandro aveva infatti scoperto di essere suo figlio naturale soltanto all’età di 34 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

“Mi sarei aspettata un invito a Sanremo per ricordare Pippo Baudo, invece ci sarà la segretaria, avrebbero dovuto metterla vicino ai figli”: la ‘stoccata’ di Katia RicciarelliKatia Ricciarelli si lamenta perché non è stata invitata a Sanremo per ricordare Pippo Baudo, nonostante abbia passato 18 anni della sua vita al suo fianco.

Katia Ricciarelli su Sanremo: “È un Festival per Baudo, mi aspettavo un invito. Hanno chiamato la segretaria”Katia Ricciarelli non riceve un invito al Festival di Sanremo 2026, nonostante la manifestazione sia dedicata a Pippo Baudo, che ha diretto l’evento per anni.

Chi sono i figli di Raf: Samuele e Bianca. E cosa fannoNon soltanto artista che ha segnato la storia del pop italiano ma, dietro le quinte, un padre orgoglioso e attento. Raf ha sempre protetto i suoi figli dal peso del cognome, lasciando loro la libertà ... today.it

Alessandro e Tiziana, chi sono figli Pippo Baudo/ Perché il primogenito fu riconosciuto anni dopo la nascitaCosa sappiamo su Alessandro e Tiziana Baudo, i figli di Pippo Baudo e perché il primogenito fu riconosciuto soltanto anni dopo ... ilsussidiario.net

Si apre il primo Festival senza Pippo Baudo, tutte le dediche al conduttore - facebook.com facebook

Ospiti, scaletta e prime tensioni: Carlo Conti presenta la prima serata di Sanremo 2026, chiarisce sul caso Pucci, sulla presenza di Morgan e cita Pippo Baudo, autore della memorabile frase sui politici che si intromettono nel Festival: «Baudo ogni tanto diceva x.com