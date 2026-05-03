Paolo Rotelli, noto per essere erede di uno dei principali gruppi nel settore sanitario europeo, ha deciso di intraprendere un percorso insolito. Dopo aver lavorato nel settore della sanità, ora si dedica alla musica come rapper. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alla sua precedente attività professionale, portandolo a esplorare un mondo completamente diverso. La sua nuova esperienza artistica sta attirando l'attenzione di chi segue le sue vicende.

La nuova vita di Paolo Rotelli, erede di uno dei più importanti imperi della sanità europea che ha deciso di scrivere un capitolo del tutto inaspettato della sua biografia. Rotelli ha lasciato la presidenza del Gruppo San Donato per dedicarsi alla carriera da rapper, diventando Tractopelle Musik. Una metamorfosi che ha lasciato di stucco l’alta borghesia milanese, ma che per lui rappresenta il culmine di un percorso di libertà e ricerca creativa. La carriera di Paolo Rotelli. Classe 1989, Paolo Rotelli è un manager che ha saputo raccogliere la pesante eredità del padre Giuseppe, il fondatore che ha trasformato il Gruppo San Donato in un colosso della medicina privata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Paolo Rotelli, da erede del Gruppo San Donato a rapper

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