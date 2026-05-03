L’ex di Rossella Brescia, Luciano Cannito, ha commentato di recente la fine della loro relazione, lamentando una mancanza di chiarezza su alcuni aspetti. La ballerina aveva già fatto riferimento alla rottura durante un’intervista a Verissimo nel 2024. Cannito ha espresso questa opinione pubblicamente, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi della separazione. La loro storia si è conclusa prima di questa dichiarazione.

Rossella Brescia aveva parlato della fine della sua storia con Luciano Cannito ospite a Verissimo nel 2024. “Per quanto mi riguarda quest’amore è finito senza ‘una ragione né un motivo’ come canta Riccardo Cocciante. Ma con il tempo ho capito che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti che per lui erano cambiati. Non c’è una terza persona”, aveva detto la ballerina nel 2024. Rossella Brescia aveva ammesso che non era suo desiderio mettere la parola fine alla loro storia d’amore: “Non credevo che ci succedesse qualcosa del genere. Sono una combattente, avrei fatto di tutto per salvare questa storia, ma mi sono dovuta rassegnare. Se non è felice con me, devo lasciarlo libero di essere felice altrove”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex di Rossella Brescia, Luciano Cannito: “Forse avrei preferito un po’ di chiarezza in più”

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