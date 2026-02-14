Chi è l’ex compagna di Luciano Cannito Rossella Brescia | Dopo vent’anni non provavo più gli stessi sentimenti

Rossella Brescia ha confermato di aver chiuso la relazione con Luciano Cannito dopo vent’anni, spiegando di non sentire più gli stessi sentimenti. La ballerina e conduttrice ha raccontato di aver deciso di lasciarsi perché i sentimenti sono cambiati nel tempo, anche se ancora oggi mantiene un grande rispetto per il passato condiviso. La coppia si era conosciuta molti anni fa durante uno spettacolo e aveva vissuto una lunga storia che spesso era finita sui giornali.

La fine della storia d’amore tra Luciano Mattia Cannito e Rossella Brescia è stata per molto tempo sulle prime pagine di tutti i magazine di gossip (e non solo). Un grande amore quello nato tra la ballerina professionista e il coreografo, regista e direttore artistico, Presidente del Teatro Nazionale della Città di Napoli. Dopo 20 anni d’amore i due hanno deciso di separarsi mettendo così la parola fine ad una relazione bellissima. In realtà a decidere di metterci un punto è stato proprio Luciano Cannito che si è ritrovato a non provare più gli stessi sentimenti. Proprio la Brescia, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato: “erano cambiati i suoi sentimenti, ma non voglio colpevolizzarlo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

A Ischia un bambino ha abbandonato le lezioni di danza classica dopo essere stato preso in giro dai compagni.

The Last Photograph segna il ritorno di Zack Snyder al genere thriller, dopo oltre vent’anni di produzioni incentrate su fantasy e science fiction.

