Rossella Brescia risponde a Luciano Cannito | Ancora non so cosa sia successo avrei preferito più chiarezza

Ospite di Verissimo, Rossella Brescia ha risposto alle recenti dichiarazioni dell'ex compagno Luciano Cannito. Il coreografo ha parlato per la prima prima volta della loro rottura spiegando di averle mancato di rispetto. "Non so cosa sia successo, non so se c'è stata una terza persona. Avrei preferito più chiarezza", ha spiegato la ballerina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Rossella Brescia ha confermato di aver chiuso la relazione con Luciano Cannito dopo vent’anni, spiegando di non sentire più gli stessi sentimenti.

Luciano Cannito si è aperto a Verissimo, spiegando che ha pianto molto perché ha dovuto lasciare Rossella Brescia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verissimo: Rossella Brescia racconta la storia con Luciano Cannito Video; Luciano Cannito sulla rottura con Rossella Brescia: La amerò per sempre, ma non era giusto continuare. E svela i motivi; Luciano Mattia Cannito e la fine della storia con Rossella Brescia. L'attrice a Verissimo: Siamo amicissimi; Cannito: Ecco perché ho lasciato Rossella Brescia. Non so se è la scelta giusta.

Rossella Brescia parla dell'ex Cannito: «Non ho mai capito perché mi ha lasciata, forse c'era una terza persona»Rossella Brescia torna tra gli ospiti di Verissimo per raccontare il suo periodo difficile dopo la separazione da Luciano Cannito, che proprio ieri è stato intervistato da Silvia ... ilmessaggero.it

Rossella Brescia: Sarò a teatro con Il ragazzo dai pantaloni rosaRossella Brescia parla del suo nuovo spettacolo teatrale, Il ragazzo dai pantaloni rosa, e dell'importanza di chiedere aiuto in caso di bullismo. libero.it

Amore, talento e nuove consapevolezze: Rossella Brescia aprirà il suo cuore oggi a #Verissimo facebook

Alessio dà il via alla gara di ballo giudicata da Rossella Brescia! Come valuterà il suo passo a due con Giulia #Amici25 x.com