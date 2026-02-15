Rossella Brescia risponde a Luciano Cannito | Ancora non so cosa sia successo avrei preferito più chiarezza
Rossella Brescia ha commentato le recenti parole di Luciano Cannito, spiegando di non conoscere ancora bene i motivi dietro le sue affermazioni. Durante l'intervista a Verissimo, l'artista ha detto di desiderare più chiarezza sulla situazione e ha espresso il suo disappunto per la mancanza di dettagli concreti.
Ospite di Verissimo, Rossella Brescia ha risposto alle recenti dichiarazioni dell'ex compagno Luciano Cannito. Il coreografo ha parlato per la prima prima volta della loro rottura spiegando di averle mancato di rispetto. "Non so cosa sia successo, non so se c'è stata una terza persona. Avrei preferito più chiarezza", ha spiegato la ballerina.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rossella Brescia ha confermato di aver chiuso la relazione con Luciano Cannito dopo vent’anni, spiegando di non sentire più gli stessi sentimenti.
Luciano Cannito si è aperto a Verissimo, spiegando che ha pianto molto perché ha dovuto lasciare Rossella Brescia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rossella Brescia parla dell'ex Cannito: «Non ho mai capito perché mi ha lasciata, forse c'era una terza persona»Rossella Brescia torna tra gli ospiti di Verissimo per raccontare il suo periodo difficile dopo la separazione da Luciano Cannito, che proprio ieri è stato intervistato da Silvia ... ilmessaggero.it
