Samira Lui ha annunciato di aver deciso di posticipare le nozze con Luigi Punzo. La showgirl, nota per la partecipazione a un quiz televisivo, ha spiegato i motivi della sua scelta, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La decisione di rimandare il matrimonio riguarda un momento di pausa rispetto ai piani iniziali, lasciando intendere che potrebbe riprendere in futuro.

Samira Lui torna a parlare delle nozze rimandate con Luigi Punzo e svela i motivi della sua scelta. La showgirl e volto de La Ruota della Fortuna ha infatti deciso di mettere in pausa, almeno per ora, il progetto del matrimonio. Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo: i motivi della scelta. Qualche mese fa si era parlato a lungo del matrimonio di Samira Lui, pronta a sposare il fidanzato Luigi Punzo. Una cerimonia a cui avrebbe dovuto prendere parte anche Gerry Scotti con il ruolo di testimone della sposa in nome dell’amicizia nata a La Ruota della Fortuna. Poi la scelta di rimandare le nozze. Una decisione presa da Samira Lui per un motivo ben preciso: la showgirl sta vivendo un momento magico della sua carriera e vorrebbe dunque concentrarsi sul lavoro, anche se Luigi Punzo resta l’uomo che sogna di sposare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Samira Lui e le nozze rimandate con Luigi Punzo. Lei svela i motivi

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