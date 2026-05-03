Chi è il compagno di Pedro Almodovar il fotografo Fernando Inglesias

Pedro Almodovar ha una relazione con Fernando Inglesias, un fotografo e compagno del regista. Prima di dedicarsi alla fotografia, Inglesias lavorava come PR in alcuni locali notturni a Madrid. La loro relazione è pubblicamente nota, ma non sono stati forniti dettagli sulla durata o sulla data di inizio della relazione.

Pedro Almodovar è legato sentimentalmente al compagno e fotografo Fernando Inglesias. Da giovane, prima di dedicarsi anima e corpo all’arte, Fernando si guadagnava da vivere come PR di locali notturni a Madrid. E, visto la sua altezza che sfiora i 2 metri, ha dedicato gran parte del suo tempo al basket La coppia è molto riservata e, dalle poche informazioni trapelate negli anni, sappiamo che Fernando vive da solo nel quartiere Malasana di Madrid per stare vicino alla madre molto anziana. Per ammirare i suoi scatti, il fotografo ha un account Instagram dove posta periodicamente foto artistiche e di vita quotidiana. Chi è il compagno di Pedro Almodovar.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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