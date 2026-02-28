Sanremo 2026 Carlo Conti | Oggi arrivano notizie terribili e noi siamo qui a fare festa musica in un Paese libero e democratico Referendum? Durante la diretta non si può parlarne ma andate a votare

Durante la quarta serata del 76° Festival della Canzone Italiana, circa 10 milioni 789 mila telespettatori hanno assistito allo spettacolo, con uno share del 65,6 per cento, secondo i dati di Auditel. In questa occasione, il conduttore ha commentato le notizie di oggi, sottolineando che, nonostante le difficoltà, si continua a vivere e a godere della musica in un Paese libero e democratico. È stato inoltre ricordato di andare a votare durante il referendum, anche se non si è potuto parlarne durante la diretta.