Sanremo 2026 Carlo Conti | Oggi arrivano notizie terribili e noi siamo qui a fare festa musica in un Paese libero e democratico Referendum? Durante la diretta non si può parlarne ma andate a votare
Durante la quarta serata del 76° Festival della Canzone Italiana, circa 10 milioni 789 mila telespettatori hanno assistito allo spettacolo, con uno share del 65,6 per cento, secondo i dati di Auditel. In questa occasione, il conduttore ha commentato le notizie di oggi, sottolineando che, nonostante le difficoltà, si continua a vivere e a godere della musica in un Paese libero e democratico. È stato inoltre ricordato di andare a votare durante il referendum, anche se non si è potuto parlarne durante la diretta.
Sono stati 10 milioni 789 mila, con uno share del 65.6 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la quarta serata del 76esima Festival della Canzone italiana. Si apre con questi dati la penultima conferenza stampa della kermesse canora con il commenti dei dati. Il direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore: “Siamo molto soddisfatti degli ascolti, assolutamente. Il Daytime ci ha supportato tantissimo in questa settimana, il Festival si costruisce in tutte le ore, dalla matina a tarda note. Ringrazio Conti perché ieri sera uno spettacolo straordinario”. “Ho chiesto a Carlo Conti di farmi entrare dopo le 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Sanremo, il gran finale – Conti: “Oggi arrivano notizie terribili dal mondo, noi siamo qui a fare una festa della musica in un Paese libero e democratico”
Leggi anche: Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e democratico»
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carlo Conti.
Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo2026. Carlo Conti: Il Festival sta bene, rimaniamo su livelli molto alti - Video; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival; La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival.
Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: Siamo al teatro Olimpico | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSpo ... tpi.it
Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it
Carlo Conti spiega i motivi per cui Gianni Morandi ha duettato con il figlio Tredici Pietro, mentre Leo Gassmann non ha potuto fare lo stesso con il padre Alessandro - facebook.com facebook
Stasera la finale del quinto Festival di Sanremo targato Carlo Conti. Tra i 30 “Big” anche due artisti toscani il cantautore livornese Enrico Nigiotti e Marco Masini. Chi è il vostro preferito Chi vincerà Cs B bit.ly/ToscanaSanremo… x.com