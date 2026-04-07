A partire da mercoledì 8 aprile, la città di Bari ha iniziato un ciclo di incontri pubblici intitolato

L’amministrazione di Bari avvia mercoledì 8 aprile il programma denominato Bari in progress, un itinerario di incontri pubblici volti a spiegare ai residenti le trasformazioni urbanistiche e i cantieri che stanno ridefinendo il volto della città. L’iniziativa nasce per contrastare l’effetto negativo dei disagi temporanei legati ai lavori, spostando l’attenzione sulla visione d’insieme del rinnovamento urbano. I cittadini potranno interagire con tecnici e decisori politici attraverso l’ausilio di pannelli illustrativi e mappe dettagliate per comprendere l’evoluzione dei quartieri. Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del Territorio, ha sottolineato come questa fase di mutamento richieda strumenti comunicativi chiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari si rinnova: al via i tour pubblici tra i cantieri del futuro

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