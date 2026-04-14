A Milano, un atleta di 90 anni ha stabilito un nuovo record mondiale nella categoria M90 alla maratona. La sua performance è stata ufficialmente riconosciuta al termine della gara, che si è svolta senza incidenti. L’atleta ha completato i 42,195 chilometri in un tempo che supera i precedenti record stabiliti in questa categoria. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e spettatori lungo il percorso.

Il traguardo della Maratona di Milano ha sancito un nuovo primato mondiale per la categoria M90. Giuseppe Damato, novantenne torinese nato nel 1936, ha percorso i 42 chilometri e 195 metri in 4 ore, 30 minuti e 30 secondi, superando il precedente record detenuto dall’italiano Antonio Rao dal 2023 con un distacco impressionante di quasi un’ora e 45 minuti. Dalla bicicletta alle scarpe da corsa: l’evoluzione di un atleta. La prestazione odierna a Milano non è un evento isolato, ma il culmine di una resilienza costruita attraverso decenni di attività fisica. Prima di dedicarsi alla corsa, Damato ha trascorso gran parte della sua vita nel mondo del ciclismo, affrontando sfide impegnative come lunghe percorrenze e salite complesse, arrivando persino a completare il tragitto tra Torino e Napoli in bicicletta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, record incredibile a 90 anni: Damato vola sulla maratona

Sicuri che abbia 90 anni? Damato chiude la Maratona di Milano in 4 ore e 35': record del Mondo stracciato“Mi manca un po’ di fiato”, ha detto il signor Giuseppe allo speaker che lo attendeva subito dopo l’arco del traguardo, davanti al Duomo.

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