Lunedì 4 maggio alle 16:00 si gioca la partita tra Chelsea e Nottingham Forest, un incontro che si svolge in un orario insolito per un match di campionato, ma in Regno Unito è giorno di festa. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali in vista delle ultime giornate di campionato. Questa sfida rappresenta un momento importante per i club coinvolti, anche se si svolge prima di un impegno più atteso tra Everton e Manchester City.

Strano orario per una partita in programma di lunedì ma in UK è giorno di festa. Anche Chelsea e Nottingham Forest sperano di festeggiare a fine gara perché questa partita, benché sia solo l’antipasto del piatto forte costituito da Everton-Manchester City, è molto importante per entrambi i club. I Blues al momento sono noni nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Nottingham Forest (lunedì 04 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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