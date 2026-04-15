Nottingham Forest-Porto Europa League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a City Ground?

Stasera alle 21:00, al City Ground, si gioca la partita di ritorno tra Nottingham Forest e Porto valida per l'Europa League. Le due squadre si affrontano in una sfida decisiva, con entrambe alla ricerca di un risultato positivo. Il Porto, in una stagione molto intensa, cerca di consolidare la qualificazione, mentre il Nottingham Forest punta a ribaltare il risultato in casa. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, con i pronostici che indicano una possibile rete di entrambe le squadre.

La stagione del Porto prosegue in maniera molto intensa, con i Dragoni intenti a dare il massimo su entrambi i fronti su cui stanno competendo: in Primeira Liga sentono il titolo vicino, in Europa League devono giocare una gara decisiva giovedì notte contro il Nottingham Forest, dopo l’1-1 che è maturato la settimana scorsa al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Porto (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a City Ground? Notizie correlate Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta... Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesi; Europa League, Porto-Nottingham Forest 1-1: gol e highlights. Autogol clamoroso di Fernandes; Autogol clamoroso in Porto-Nottingham Forest: la fotosequenza; VIDEO. Porto-Nottingham Forest 1-1: gol e highlights. Pronostico Nottingham Forest vs Porto – 16 Aprile 2026La notte europea del UEFA Europa League vivrà un nuovo capitolo il 16 Aprile 2026. Al City Ground, con fischio d’inizio alle 21:00, andrà in scena Nottingham ... news-sports.it Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesiNell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest pareggia in casa del Porto lasciando ancora aperto il discorso qualificazione. it.uefa.com Su Tv8 vi aspetta una sfida decisiva Dopo l’1-1 dell’andata, il destino è ancora tutto da scrivere. L’appuntamento con il match di UEFA Europa League tra Nottingham Forest e Porto è per domani dalle 20:30 LIVE. x.com Su Tv8 vi aspetta una sfida decisiva Dopo l’1-1 dell’andata, il destino è ancora tutto da scrivere. L’appuntamento con il match di UEFA Europa League tra Nottingham Forest e Porto è per domani dalle 20:30 LIVE. - facebook.com facebook