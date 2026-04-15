Nottingham Forest-Porto Europa League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Dragoni attesi in terra inglese

Stasera alle 21:00 si gioca la sfida di Europa League tra Nottingham Forest e Porto. La partita vede i portoghesi pronti a scendere in campo in Inghilterra, con le formazioni già annunciate e le quote svelate. I Dragoni arrivano all’appuntamento dopo aver affrontato un percorso intenso in questa stagione, e sono attesi in terra inglese per dare battaglia. La partita promette di essere un match acceso tra due squadre con obiettivi diversi.

La stagione del Porto prosegue in maniera molto intensa, con i Dragoni intenti a dare il massimo su entrambi i fronti su cui stanno competendo: in Primeira Liga sentono il titolo vicino, in Europa League devono giocare una gara decisiva giovedì notte contro il Nottingham Forest, dopo l’1-1 che è maturato la settimana scorsa al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Porto (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Dragoni attesi in terra inglese Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta... Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta...