Come sarà il tempo in Italia? Previsioni meteo per la settimana dal 10 al 15 marzo 2026
La settimana dal 10 al 15 marzo 2026 in Italia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Si susseguiranno giorni di pioggia e schiarite, con temperature che si manterranno miti. L’atmosfera si presenterà spesso instabile, con correnti umide e passaggi di perturbazioni che alterneranno momenti di stabilità a fasi di maltempo. La situazione cambierà frequentemente nel corso dei sette giorni.
Una settimana variabile tra piogge, schiarite e temperature miti. La nuova settimana meteorologica in Italia si apre con una situazione atmosferica piuttosto dinamica, caratterizzata dall'alternanza tra correnti umide, passaggi perturbati e momenti di stabilità. Dopo l'inizio di marzo dominato da temperature relativamente miti, nei prossimi giorni il tempo sarà spesso variabile con piogge a tratti diffuse e schiarite temporanee, soprattutto tra Centro e Sud. Le temperature, nel complesso, rimarranno sopra la media stagionale, anche se non mancheranno leggere flessioni nelle regioni settentrionali durante i passaggi perturbati.
