Che Tempo Che Fa stasera su Nove | Carlo Conti e gli altri ospiti di Fabio Fazio

Carlo Conti partecipa a Che Tempo Che Fa su Nove per promuovere il suo nuovo spettacolo teatrale. La presenza del conduttore si aggiunge agli interventi di Enrico Brignano e Umberto Tozzi, che discutono delle loro ultime esperienze artistiche. La puntata include anche il gran finale del Tavolo, con protagonisti vari ospiti. La trasmissione si concentra su intrattenimento e aggiornamenti culturali, attirando un vasto pubblico di appassionati. La serata promette momenti di svago e discussioni interessanti.

Questa sera, domenica 22 febbraio Che tempo che fa torna sul Nove: tra gli ospiti Carlo Conti, a pochi giorni da Sanremo, Enrico Brignano e Umberto Tozzi, con il gran finale del Tavolo. Stasera, domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento della domenica sera con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La puntata di questa settimana promette un salotto ricco di ospiti tra musica, teatro, cultura e attualità, per accompagnare il pubblico in una domenica all'insegna dell'intrattenimento e dell'approfondimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

