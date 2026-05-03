CHE TEMPO CHE FA | FAZIO TRA ALMODOVAR ANGELA E FORSE UNA SERIE EVENTO RAI

Domenica 3 maggio 2026 alle 19:30, sarà trasmesso in diretta sul canale Nove e disponibile in streaming su Discovery+ un nuovo episodio di “Che Tempo Che Faa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti previsti ci sono registi e artisti legati al mondo del cinema e dello spettacolo, con possibili collegamenti anche con personaggi legati alla cultura televisiva. La puntata si svolgerà senza interruzioni pubblicitarie e sarà visibile anche in replica.

Domenica 3 maggio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio. Ospiti della puntata: in esclusiva il Premio Oscar Pedro Almodóvar, in occasione dell’uscita nelle sale del suo nuovo film “Amarga Navidad”, in concorso al prossimo Festival di Cannes e al cinema dal 21 maggio. Nei suoi oltre 40 anni di straordinaria carriera, il pluripremiato regista ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar (nel 2000 per il Miglior film straniero con “ Tutto su mia madre ” e nel 2003 per la Miglior sceneggiatura con “ Parla con lei ”), sei Goya, due David di Donatello, sei Nastri d’Argento, quattro premi al Festival di Cannes, cinque BAFTA e due Leoni d’Oro (di cui uno alla carriera).🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: FAZIO TRA ALMODOVAR, ANGELA E FORSE UNA SERIE EVENTO RAI Notizie correlate Leggi anche: Fabio Fazio riesce nell’impresa: Pedro Almodovar ospite a Che Tempo Che Fa CHE TEMPO CHE FA: DUE VOLTI AMATISSIMI DELLE FICTION TRA GLI OSPITI DI FAZIODomenica 8 febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Puntata 26 aprile 2026; Che Tempo Che Fa oggi 26 aprile, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 26 aprile da Arianna Fontana a Carlo Conti; Che Tempo Che Fa: da Fazio le parole di Silvia Salis in esclusiva e il Carlo Conti inedito dopo l'addio a Sanremo. Che Tempo Che Fa, smacco alla Rai: Fazio gioca d'anticipo e accoglie Alberto Angela (e una star mondiale)Scopriamo gli ospiti di oggi, domenica 3 maggio 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio incontra Alberto Angela e Pedro Almodóvar ... libero.it Che tempo che Fa, gli ospiti del 3 maggio: Pedro Almodovar, Enrico BrignanoQuali sono gli ospiti del 3 maggio 2026 di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, ecco chi ci sarà all'interno del programma ... dituttounpop.it Le principali notizie selezionate e raccontate nel tempo di un caffè - facebook.com facebook Buongiorno da Agenzia ANSA. Le previsioni del tempo per oggi #ANSA meteo.ansa.it x.com