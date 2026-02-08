CHE TEMPO CHE FA | DUE VOLTI AMATISSIMI DELLE FICTION TRA GLI OSPITI DI FAZIO

Domenica sera Fabio Fazio torna su Nove con un nuovo appuntamento di “Che Tempo Che Fa”. Ospiti di questa puntata sono due volti molto amati del mondo delle fiction, pronti a intrattenere e raccontare le loro esperienze. L’appuntamento inizia alle 19:30, con la trasmissione che sarà anche in streaming su Discovery+.

Domenica 8 febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, alla loro quarta collaborazione con “Portobello”, la nuova serie HBO Original sulla vicenda giudiziaria che travolse il conduttore televisivo Enzo Tortora, presentata in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in uscita il 20 febbraio sulla piattaforma streaming HBO Max. Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti dell’inedita serie “Motorvalley” diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e ispirata al film “Veloce come il vento”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

