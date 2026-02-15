L' inchino delle avversarie l' urlo della folla il carattere della Tigre | Federica che la festa cominci

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel gigante femminile ai Giochi Olimpici, portando a casa la sua quinta medaglia olimpica. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa, con le avversarie che le hanno reso onore e la folla che ha applaudito forte. La valdostana, già campionessa in SuperG, ha dimostrato ancora una volta il suo carattere forte e determinato sulla neve.

CORTINA In ginocchio da te. Il mondo dello sci s’inchina a Federica Brignone e non è un modo di dire: lo fanno davvero. Sara Hector, la svedese, Thea Louise Stjernesund, la norvegese, quelle arrivate dietro di lei, le corrono incontro come fossero compagne di squadra. S’azzerbinano, devote, e l’omaggiano come si fa con una divina. Ci voleva Fede ed eccola qua: la Tigre ruggisce nel circo bianco delle Tofane, e non ce n’è per nessuno. Dieci mesi di buio, e non sentirli. Tre giorni di pressione, e non accorgersene. A 35 anni e 213 giorni, Federica Brignone è l’oro che tutti aspettavamo, sperandoci e non credendoci. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'inchino delle avversarie, l'urlo della folla, il carattere della Tigre: Federica, che la festa cominci Brignone da impazzire, vince la seconda medaglia d'oro trionfando nel gigante: l'inchino delle avversarie. Goggia decima Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel gigante, sorprendendo tutte con una prestazione impeccabile e lasciando le avversarie a bocca aperta. Brignone da impazzire, oro anche nel gigante: l'inchino delle avversarie. SnowboardX, argento Moioli-Sommariva Federica Brignone ha conquistato l'oro nel gigante, sorprendendo le avversarie con una prestazione spettacolare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone, secondo oro in gigante, il mondo si inchina; Curling, Constantini e compagne aprono con una sconfitta alle Olimpiadi. L’Italia si inchina alla Svizzera; LIVE Italia-Svezia 7-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURO! Il fuoriclasse Edin si inchina!. Brignone da leggenda, l’inchino delle avversarie: Goggia invece rosica. Il dramma sportivo di Della Mea: beffa atroceMilano Cortina, Brignone leggenda, l’inchino delle avversarie: Goggia invece rosica. Il dramma sportivo di Della Mea: beffa atroce ... sport.virgilio.it Ha fatto inchinare le avversarie! Federica Brignone omaggiata dalle avversarie, inginocchiate sulla neveLe ha fatte inchinare! Come una Regina! Come la sovrana assoluta dello sci alpino, come l'Imperatrice della Neve, come il faro illuminante dell'Olympia ... oasport.it Dopo l'oro nel SuperG, Federica Brignone conquista anche l'oro nello slalom gigante: la tigre di La Salle trionfa a dieci mesi dall'infortunio. Quarta Lara Della Mea. Sofia Goggia corre molti rischi nella seconda manche, commette qualche imprecisione e chiude facebook