L'azienda di intelligenza artificiale OpenAI ha comunicato che ChatGPT, il suo modello di linguaggio, non può più menzionare i goblin. La decisione è stata presa per motivi legati alle regole interne sull’utilizzo di certi contenuti. Fino a poco tempo fa, il chatbot poteva riferirsi ai goblin senza restrizioni, ma ora ci sono limitazioni specifiche in questo senso. La modifica riguarda le risposte generate dal sistema in ambito di conversazione.

L'ha raccontato l'azienda di intelligenza artificiale OpenAI, che ora gli ha impedito di citarli a meno che non sia proprio necessario «Non parlare di goblin, gremlins, procioni, troll, orchi, piccioni o altri animali o creature a meno che non sia assolutamente e inequivocabilmente rilevante». È una delle ultime indicazioni (tecnicamente: prompt di sistema) che OpenAI, la società che sviluppa ChatGPT, ha dato a Codex, il suo sistema di intelligenza artificiale per scrivere codice, dopo che molti utenti avevano cominciato a segnalare un’eccessiva fissazione del chatbot con una serie di figure fantastiche, e con i goblin nello specifico.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - ChatGPT si è fissato con i goblin

Notizie correlate

ChatGPT e l’ossessione per i goblin: l’errore nel segnale Nerdy? Cosa sapere OpenAI rileva un aumento del 175% di riferimenti a goblin dopo il lancio GPT-5.

Perché Trump si è fissato con questo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto pesantemente sulla questione del transito marittimo nello Stretto di Hormuz, un...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: ChatGPT si è fissato con i goblin; Errori tra modelli AI e ChatGPT: perché la distillazione può trasferire tratti nascosti anche da dati puliti; Arbitri nel caos, il designatore Rocchi sotto inchiesta; Inizia il processo di Elon Musk contro Sam Altman.

ChatGPT si è fissato con i goblinL'ha raccontato l'azienda di intelligenza artificiale OpenAI, che ora gli ha impedito di citarli a meno che non sia proprio necessario ... ilpost.it

Perché i goblin hanno preso possesso di ChatGpt? È colpa dell'Ai che fa la «nerd» per compiacerciOpenAI ha dovuto vietare esplicitamente al suo modello di parlare di goblin, gremlins e anche procioni. La spiegazione dice molto su come funziona l'addestramento dei modelli di intelligenza artificia ... corriere.it

E sono davvero dei fantasmi: zero tutele, zero garanzie, paghe da fame. Eppure sono loro che insegnano a ChatGpt & Co. a sembrare intelligenti - facebook.com facebook

A tre anni dal lancio di ChatGPT, l’intelligenza artificiale generativa ha smesso di essere una curiosità tecnologica per diventare uno strumento centrale nelle strategie di governi e grandi imprese. Ma l’Europa corre a due velocità, e l’Italia è tra i f… x.com