Il presidente degli Stati Uniti ha espresso particolare attenzione sul transito nello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per le rotte marittime globali. Negli ultimi giorni, le autorità iraniane hanno cercato di controllare o limitare le navi che attraversano questa arteria, in un momento di tensioni tra le due nazioni. La questione ha attirato l’interesse internazionale, con interventi e dichiarazioni da parte di Washington.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto pesantemente sulla questione del transito marittimo nello Stretto di Hormuz, un passaggio che Teheran ha cercato di blindare o condizionare durante le scorse settimane di ostilità. Trump ha dichiarato che l’Iran sta facendo un “pessimo lavoro” nel consentire il passaggio del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. “Questo non è l’accordo che abbiamo!”, ha affermato Trump in un post su Truth Social. Donald Trump ha promesso di riaprire lo Stretto di Hormuz “con o senza” la cooperazione dell’Iran, in vista dei colloqui di pace in Pakistan. “ Apriremo il golfo con o senza di loro.o lo stretto come lo chiamano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Trump si è fissato con questo Stretto di Hormuz

Stretto di Hormuz, Trump infuriato con l’Iran: “Stanno bloccando il passaggio del petrolio, non è questo l’accordo”«Teheran sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel bloccare il passaggio del petrolio attraverso lo stretto di Hormuz.

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