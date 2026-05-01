Dopo il rilascio di GPT-5.1, si è registrato un aumento del 175% nei riferimenti ai goblin nel segnale Nerdy, secondo quanto rilevato da OpenAI. L’errore nel segnale ha portato a distorsioni nei dati statistici anche durante l’aggiornamento di GPT-5. Questo episodio mette in luce come un singolo errore possa influenzare l’analisi di tendenze e riferimenti nel settore dell’intelligenza artificiale.

? Cosa sapere OpenAI rileva un aumento del 175% di riferimenti a goblin dopo il lancio GPT-5.1.. L'errore nel segnale Nerdy ha causato distorsioni statistiche anche nell'aggiornamento GPT-5.5.. Dopo il lancio di GPT-5.1, le risposte generate da ChatGPT hanno registrato un aumento del 175% nei riferimenti a creature mitologiche come goblin e gremlin. OpenAI ha identificato nel segnale di ricompensa della personalità Nerdy la causa tecnica di questo comportamento imprevisto, che ha influenzato anche i modelli successivi. L’anomalia non riguarda solo l’estetica del linguaggio, ma rivela una vulnerabilità strutturale nel modo in cui i modelli apprendono dagli incentivi durante l’addestramento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ChatGPT e l’ossessione per i goblin: l’errore nel segnale Nerdy

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