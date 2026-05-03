Chase Infiniti da figlia di DiCaprio in Una battaglia dopo l' altra alla serie tv The Testaments | l' intervista di Amica all' attrice

Un’attrice ha iniziato la sua carriera come interprete di ruoli di piccola scena e ha poi partecipato a produzioni televisive di rilievo. Recentemente ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza nel mondo dello spettacolo, condividendo alcuni dettagli sulla sua crescita professionale. La sua presenza si è fatta notare sia in un film con un noto attore hollywoodiano, sia in una serie televisiva internazionale.

Sorriso ed energia contagiosi, così come l’innocenza di chi non pensava certo di calcare le grandi scene di Hollywood. Fino a quando Paul Thomas Anderson non l’ha vista in un’audizione sul tappeto di una sessione di karatè. Erano otto anni che il regista di Una battaglia dopo l’altra (che avrebbe poi trionfato agli Oscar 2026 con sei statuette) cercava l’attrice giusta per il ruolo di Willa, la figlia adolescente di due ex rivoluzionari ( Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor ). E l’ha trovata proprio in lei: Chase Infiniti Payne (nome d’arte: Chase Infiniti ). Nata a Indianapolis 25 anni fa, alle spalle otto episodi nella serie tv Presunto innocente e qualche numero di danza in video musicali, Infiniti ha affrontato sei mesi di prove, allenamenti di arti marziali miste, test di chimica con DiCaprio ed esercitazioni con le armi.🔗 Leggi su Amica.it

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