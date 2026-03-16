Trionfo di Una battaglia dopo l' altra con 6 statuette Chalamet e DiCaprio a mani vuote | Tutti i premi e i vincitori | l' elenco

Durante la serata al Dolby Theatre di Los Angeles, il film «Una battaglia dopo l'altra» ha conquistato sei premi, mentre Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio non hanno portato a casa riconoscimenti. Sono stati annunciati tutti i vincitori e i premi assegnati durante l’evento, che ha visto coinvolte varie categorie e attori. La serata ha visto anche altre premiazioni e riconoscimenti nel mondo del cinema.