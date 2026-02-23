Una battaglia dopo l' altra trionfa ai BAFTA 2026 per DiCaprio e Chalamet sconfitta shock
Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet vincono ai BAFTA 2026, grazie alle loro interpretazioni nei film più acclamati dell’anno. La loro vittoria deriva dall’apprezzamento del pubblico e della critica, che ha premiato le performance intense e autentiche. La serata ha visto anche Jessie Buckley conquistare il premio come miglior attrice, sorprendendo nella categoria maschile. Paul Thomas Anderson si conferma regista di successo, senza rivali in questa edizione. La premiazione si chiude con entusiasmo e aspettative per il futuro.
Paul Thomas Anderson non ha rivali neppure ai BAFTA, Jessie Buckey premiata come miglior attrice per Hamnet, sorpresa nella categoria maschile. Forte di ben 14 candidature, Una battaglia dopo l'altra ha dominato i BAFTA 2026 conquistando sei statuette. Nella cerimoni diretta da Alan Cumming il film di Paul Thomas Anderson si è portato a casa i premi come Miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista, premio andato a Sean Penn, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio e migliore fotografia. Peggio è andata a I peccatori, forte dello storico record di candidature agli Oscar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Golden Globe 2026, trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’. DiCaprio il grande sconfitto. Tutti i vincitoriLa cerimonia dei Golden Globe 2026 ha segnato l'inizio ufficiale della stagione dei premi a Hollywood.
