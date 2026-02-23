Una battaglia dopo l' altra trionfa ai BAFTA 2026 per DiCaprio e Chalamet sconfitta shock

Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet vincono ai BAFTA 2026, grazie alle loro interpretazioni nei film più acclamati dell’anno. La loro vittoria deriva dall’apprezzamento del pubblico e della critica, che ha premiato le performance intense e autentiche. La serata ha visto anche Jessie Buckley conquistare il premio come miglior attrice, sorprendendo nella categoria maschile. Paul Thomas Anderson si conferma regista di successo, senza rivali in questa edizione. La premiazione si chiude con entusiasmo e aspettative per il futuro.