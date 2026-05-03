Un video intimo di una giovane principessa sta facendo discutere, rivelando aspetti della sua vita privata lontani dagli impegni ufficiali. La ragazza, di 11 anni, viene mostrata in momenti di relax tra la natura e gli animali, senza la presenza di figure ufficiali. Durante il suo compleanno, preferisce dedicarsi ad attività semplici e spontanee, lontano dai protocolli di corte e dagli impegni pubblici.

? Cosa scoprirai Come si comporta Charlotte lontano dai protocolli di corte?. Quali attività preferisce fare la Principessa durante il suo compleanno?. Perché Kate Middleton ha scelto di mostrare questo lato privato?. In che modo il carattere di Charlotte anticipa i suoi futuri ruoli?.? In Breve Celebrazione avvenuta sabato 2 maggio presso l'Adelaide Cottage. Charlotte interagisce con i cani di famiglia Orla e Otto. Attività all'aperto includono cricket sulla sabbia e raccolta conchiglie. Fratelli George di 12 anni e Louis di 8 anni coinvolti nel contesto familiare. Sabato 2 maggio la Principessa Charlotte ha festeggiato l’undicesimo compleanno attraverso un video privato condiviso da Kate Middleton per ringraziare il pubblico dei numerosi messaggi ricevuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Charlotte, 11 anni: il video intimo di Kate tra natura e animali

Princesse Diana : secrets, combats et héritage d’une icône royale - Documentaire - Stephane Bern MG

Notizie correlate

Leggi anche: La principessa Charlotte compie 11 anni, gli auguri di Kate e William

Kate Middleton, Charlotte compie 11 anni: il piano dei genitori (che sta funzionando)Il 2 maggio è una data che, ormai da qualche anno, in casa Galles si segna con il pennarello rosso.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Kate Middleton, Charlotte compie 11 anni: il piano dei genitori (che sta funzionando); La principessa Charlotte spegne 11 candeline, il nuovo ritratto sui social; La principessa Charlotte compie 11 anni e Kate Middleton e William postano una sua nuova (bellissima) foto sui social; Charlotte compie 11 anni, lo scatto inedito della principessa.

La principessa Charlotte compie 11 anni e Kate Middleton e William postano una sua nuova (bellissima) foto sui socialIn occasione del suo undicesimo compleanno, William e Kate Middleton dedicato un dolce messaggio alla figlia Charlotte ... vanityfair.it

Charlotte del Galles, 11 anni (oggi) e un futuro da principessa già decisoUna nuova scuola. Uscite in pubblico sempre più frequenti. E si parla già di un primo patronage. Per la principessa Charlotte ora inizia una nuova era ... iodonna.it

Oggi la principessa Charlotte compie 11 anni e, come da tradizione, è diventata protagonista di un ritratto ufficiale postato sui social. Capelli lunghissimi, look griffati e somiglianza con papà William sempre più evidente: ecco tutti i dettagli della foto - facebook.com facebook

La principessa Charlotte compie 11 anni: la dolce dedica di Kate e William #principessacharlotte x.com