Nella recente partita di Champions League, il Vak?fBank ha completato una rimonta sorprendente contro le Pantere, recuperando due set di svantaggio e portando a casa la vittoria. Dopo aver perso i primi due set, le Pantere hanno avuto quattro occasioni per chiudere la partita, ma non sono riuscite a capitalizzare. La squadra avversaria ha reagito nel momento decisivo, ribaltando le sorti dell'incontro.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Vak?fBank a recuperare due set di svantaggio?. Perché le Pantere hanno sprecato quattro match point decisivi?. Chi ha determinato la svolta psicologica nel terzo set?. Come influirà questa sconfitta sulla gestione delle finali di Santarelli?.? In Breve Zhu segna con efficacia il 78% nel terzo set a Istanbul.. L'infortunio di Lazovic complica il quarto set per le ragazze di Santarelli.. Gabi contribuisce con 6 punti decisivi durante il quarto set.. Conegliano perde anche Supercoppa Italiana e Mondiale per club in Brasile.. L’Imoco Volley deve fare i conti con un amaro finale a Istanbul, dove sabato 2 maggio la squadra di Conegliano ha subito la rimonta del Vak?fBank dopo aver gestito inizialmente due set di vantaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: il Vak?fBank ribalta le Pantere dopo il 2-0

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