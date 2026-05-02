Le giocatrici delle Pantere si preparano a sfidare il VakifBank a Istanbul, in una partita valida per la Champions League. La sfida si svolge nell'Ulker Sports Hall, dove le atlete dovranno affrontare la pressione di un ambiente caldo e suggestivo. La partita mette in gioco il destino del trono europeo, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria.

? Cosa scoprirai Come faranno le Pantere a gestire la pressione dell'Ulker Sports Hall?. Chi potrà decidere il destino del trono europeo a Istanbul?. Quali errori tattici potrebbero compromettere il percorso di Santarelli?. Come influirà il precedente del 2024 sul risultato di oggi?.? In Breve Conegliano superò VakifBank nei quarti di finale della scorsa edizione nel febbraio 2024.. VakifBank ha raggiunto la semifinale battendo Milano per due volte con punteggio 3-2.. Eczacibasi Istanbul e Savino del Bene Scandicci disputano l'altra semifinale del torneo.. La finalissima della Champions League si terrà domenica 3 maggio 2026.. Le Pantere dell’Imoco Volley Conegliano scendono in campo oggi alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: le Pantere sfidano il VakifBank a Istanbul

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